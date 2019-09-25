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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57520 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111151 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102999 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110077 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119569 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148236 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148635 просмотра

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ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем;
неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, на Буковине бывший военный реализовывал оружие из района проведения ООС.

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