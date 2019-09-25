ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. 24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донбассе погиб украинский военный
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Зайцевого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем;
неподалеку Троицкого - из стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в Станице Луганской начали строить обходной мост
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.
В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Напомним, на Буковине бывший военный реализовывал оружие из района проведения ООС.