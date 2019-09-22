У Станиці Луганській почали будувати обхідний міст – СЦКК

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Українська сторона продовжує проводити підготовчі роботи по відновленню зруйнованої частини мосту на ділянці розведення у Станиці Луганській, водночас бойовики не виконали взяті на себе зобов’язання. Про це повідомила Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), передає УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.