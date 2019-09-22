У Станиці Луганській почали будувати обхідний міст – СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Українська сторона продовжує проводити підготовчі роботи по відновленню зруйнованої частини мосту на ділянці розведення у Станиці Луганській, водночас бойовики не виконали взяті на себе зобов’язання. Про це повідомила Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), передає УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Зокрема, сили та засоби ТОВ "Укртрансміст" проводять роботи, в районі 7, 8 опори лівої сторони мосту, з покладання бетонних плит під фундамент тимчасового (обхідного) мосту, встановлення металоконструкцій під опори тимчасового (обхідного) мосту та роботи з підсилення полотна технологічної дороги від правої частини мосту", - йдеться в повідомленні.
Також представники ДП "Станично-Луганського райавтодору" здійснюють ремонтні роботи з прибирання узбіччя та встановлюють тросові огорожі.
Крім того, за даними СЦКК, на українській стороні, поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню.
"Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт з відновлення мосту та звернула увагу, що незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - проінформували у центрі.
Нагадаємо, біля мосту у Станиці Луганській поставили камеру. Тепер за ремонтом мосту можна спостерігати онлайн на офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube.