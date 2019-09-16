Ремонт у режимі online: біля мосту у Станиці Луганській поставили камеру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Ремонт мосту у Станиці Луганській тепер можна побачити online на офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
“На каналі офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube опубліковано live-трансляцію з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської. Таким чином, кожен, кому небайдужа доля Луганщини, стане свідком побудови мосту, який стане символом єднання та примирення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада — відкрити основний міст у Станиці Луганській.
Як повідомляв УНН, 2 вересня Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській — після того, як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.