Ремонт в режиме online: возле моста в Станице Луганской поставили камеру
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Ремонт моста в Станице Луганской теперь можно увидеть online на официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военно-гражданской администрации.
"На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано live-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганской области, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской.
Как сообщал УНН, 2 сентября Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.