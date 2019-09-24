На Донбасі загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ООС Facebook.
"Сьогодні, 24 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям",- йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється що обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.
Нагадаємо, станом на 12:00 сьогодні, 24 вересня, бойовики на Донбасі відкривали вогонь чотири рази.