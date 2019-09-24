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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Сьогодні на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовий. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ООС Facebook.

"Сьогодні, 24 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям",- йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється що обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, станом на 12:00 сьогодні, 24 вересня, бойовики на Донбасі відкривали вогонь чотири рази.

Українські Національні Новини

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