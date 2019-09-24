ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Станом на 12:00 сьогодні, 24 вересня, бойовики на Донбасі відкривали вогонь чотири рази. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Станом на 12:00 сьогодні, 24 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 4 рази", - сказав він.
З його словами, на луганському напрямку о пів на першу ночі та близько сьомої ранку противник з боку населеного пункту Гольмівський зі стрілецької зброї і автоматичного гранатомету відповідно обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, які обладнані неподалік Травневого.
На донецькому напрямку з початком доби ворог 20 хвилин вогнем з кулемету великого калібру та стрілецької зброї намагався спровокувати на відповідь наших воїнів, які виконують бойові завдання поблизу Красногорівки. А близько 6:30 окупанти випустили 3 міни калібру 82 мм по захисниках Мар’їнки.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення", - зазначив Праута.
Нагадаємо, 23 вересня бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню.