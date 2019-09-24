ООС: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені

КИЇВ. 24 вересня. УНН. 23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Вчора противник порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.