ООС: бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. 23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Вчора противник порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Також противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета;
близько Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки – зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
по два рази неподалік Попасної та Новолуганського і один раз поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Травневого та один раз близько Зайцевого – зі стрілецької зброї.
За минулу добу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: близько Красногорівки – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Травневого – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, у Станиці Луганській почали будувати обхідний міст.