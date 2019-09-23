СЦКК: бойовики і збройні формування РФ обстріляли українські позиції біля Богданівки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні збройними формуваннями Російської Федерації в напрямку населеного пункту Богданівка (ділянка розведення №3) були здійснені обстріли з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї з 02:35 до 02:55, з 04:05 до 04:15, з 13:40 до 14:10. Про це повідомляє УНН з посиланням на українську сторону СЦКК.
"Зазначені факти в черговий раз демонструють небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських угод щодо розведення сил і засобів на зазначеній ділянці місцевості. Зокрема, Мінськими угодами визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму тиші та його фіксації СММ ОБСЄ протягом семи діб", йдеться у повідомленні.
Ключовою умовою розведення є виконання комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, зауважили в українській стороні СЦКК.
Нагадаємо, від початку доби бойовики 7 разів порушили режим тиші, є поранені.