ООС: від початку доби бойовики 7 разів порушили режим тиші, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Операції об’єднаних сил.
“Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил, а
в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” — 1 обстріл.
“Впродовж поточної доби два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.