На Донбассе погиб украинский военный

“Сегодня, 24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.

Также, сообщается, что обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, по состоянию на 12:00 сегодня, 24 сентября, боевики на Донбассе открывали огонь четыре раза.