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На Буковині колишній військовий реалізовував зброю із району проведення ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Колишнього військовослужбовця викрила Служба безпеки України на збуті військових засобів ураження, вивезених із району проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, намагався продати мешканцю Чернівців зброю та боєприпаси.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з населених пунктів області під час спроби збуту ручного кулемета РПК-74 та майже ста набоїв до нього.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до збуту зброї.

Операція з викриття та затримання зловмисника проводилася спільно зі слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Луганщині правоохоронці вилучили схрон з боєприпасами.

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