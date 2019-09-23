На Луганщині правоохоронці вилучили схрон з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Поліцейські Лисичанського відділу поліції разом з працівниками СБУ на території колишньої дислокації незаконного збройного формування "Всевеликого Війська Донського" так званої "ЛНР" виявили ящик з боєприпасами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
В ході відпрацювання оперативної інформації, під час обстеження території навколо покинутої шахти у м. Привілля правоохоронці виявили арсенал боєприпасів.
Слідчими та експертами з місця події вилучено два гранатомети, мінометну міну 82 мм, два капсуля детонатора, дві головні частини пострілу ПГ-7, частину пострілу РПГ-7, тридцять підривників міни МП255, шість гранат, чотири запали та близько 1500 набоїв різного калібру.
Власник смертоносних боєприпасів завбачливо накрив їх непотребом аби приховати своє майно від сторонніх очей. Даний факт зареєстровано, проводитися подальша перевірка та вживаються заходи зі встановлення власника вилученого.
Нагадаємо, біля автодороги на Донеччині знайшли сховок із боєприпасами.