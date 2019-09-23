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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54773 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110697 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102557 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109666 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119392 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148132 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148545 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Луганской области правоохранители изъяли тайник с боеприпасами

В Луганской области правоохранители изъяли тайник с боеприпасами

Киев  •  УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Полицейские Лисичанского отдела полиции вместе с сотрудниками СБУ на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого Войска Донского" так называемой "ЛНР" обнаружили ящик с боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

В ходе отработки оперативной информации, при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в Приволье правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов.

Следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запали и около 1500 патронов различного калибра.

Владелец смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого.

Напомним, около автодороги в Донецкой области нашли тайник с боеприпасами.

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