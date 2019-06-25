Около автодороги в Донецкой области нашли тайник с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Около автомобильной дороги "Бахмут - Горловка" пограничники обнаружили тайник с 20 выстрелами к гранатомету РПГ-7. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.
"Так, вчера пограничниками была получена оперативная информация о месте хранения боеприпасов в районе автомобильной дороги "Бахмут - Горловка". Во время проверки совместно с представителями Бахмутского отдела Национальной полиции, в 15 километрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское", был обнаружен тайник с боеприпасами - 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7", - говорится в сообщении.
Опасную находку изъяли и передали компетентным органам.
Также внесены в ЕРДР сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас оперативный состав пограничных подразделений проводит мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.
Напомним, в Харькове обнаружили арсенал оружия, в котором гранаты, минометные снаряды, винтовки, пистолеты и патроны, тротил.