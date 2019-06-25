Біля автодороги на Донеччині знайшли сховок із боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Біля автомобільної дороги "Бахмут – Горлівка" прикордонники виявили сховок з 20 пострілами до гранатомета РПГ-7. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
"Так, учора прикордонниками була отримана оперативна інформація про місце зберігання боєприпасів в районі автомобільної дороги "Бахмут – Горлівка". Під час перевірки спільно зі представниками Бахмутського відділу Національної поліції, за 15 кілометрів від контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське", було виявлено сховок з боєприпасами – 20 пострілів до гранатомета РПГ-7", - йдеться в повідомленні.
Небезпечну знахідку вилучили та передали компетентним органам.
Також внесено до ЄРДР відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі оперативний склад прикордонних підрозділів проводить заходи щодо встановлення кола осіб, можливо причетних до незаконної діяльності.
Нагадаємо, у Харкові виявили арсенал зброї, в якому були гранати, мінометні снаряди, гвинтівка, пістолети та патрони, тротил.