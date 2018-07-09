ООС: боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки бстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики нарушали установлено перемирие почти по всей линии соприкосновения. Сепаратисты вели огонь с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики 21 раз прибегли к огня по нашим позициям.

"За прошедшие сутки на Луганском направлении было тихо. Однако на Горловском и Светлодарск направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, у Южного один наш военнослужащий получил ранения. На Донецком и Мариупольском направлениях прошедшие сутки горячее. Там враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополь и Талаковка. На этих направлениях потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

В течение текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксировано на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Огневого воздействия подверглись позиции Объединенных сил у Новозвановка и Водяного.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.