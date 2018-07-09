ООС: бойовики 21 раз порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню. Біля Південного один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Минулої доби бстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Сепаратисти вели вогонь із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойовики 21 раз вдалися до вогню по наших позиціях.
“Минулої доби на Луганському напрямку було тихо. Проте на Горлівському та Світлодарському напрямках противник проявляв незначну активність. Вогонь по наших позиціях відкривався в районі населених пунктів Південне та Світлодарськ. Там ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Нажаль, біля Південного один наш військовослужбовець отримав поранення. На Донецькому та Маріупольському напрямках минулої доби було найгарячіше. Там ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 18 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. Під вогнем окупантів перебували захисники Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя та Талаківки. На цих напрямках втрат серед наших захисників немає”, — йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
Упродовж поточної доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано на Попаснянському та Маріупольському напрямках. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Новозванівки та Водяного.
За поточну добу втрат серед захисників України немає.