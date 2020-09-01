ООС: боевики 2 раза нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой нашими воинами. Об этом сообщили во время утреннего сведения штаба ООС, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, провокация со стрелкового оружия отмечена на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли”, — говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.
“С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника”, — сообщили в штабе.
С начала суток среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений также нет.
В штабе напомнили, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, по решению командующего объединенных сил с первого сентября усилены меры по профилактике распространения COVID-19.
Отмечается, что в условиях карантина будут функционировать и контрольные пункты въезда/выезда, которые с сегодняшнего дня, 1 сентября, перешли на осенний режим работы. “Отныне пересечение линии разграничения осуществляется в период с 07.00 до 18.30”, — прояснили в штабе.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ зафиксировали ограничение в перемещении людей через КПВВ на Донбассе.