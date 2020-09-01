ООС: бойовики 2 рази порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Минулої доби у районі проведення ООС зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою нашими воїнами. Про це повідомили під час ранкового зведення штабу ООС, передає УНН.
"Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомету зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у повідомленні штабу.
Зазначається, що бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.
"Від початку поточної доби, 01 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись умов припинення вогню, перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника", - повідомили у штабі.
Від початку доби серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень також немає.
У штабі нагадали, що у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням Командувача об’єднаних сил з першого вересня посилено заходи із профілактики поширення COVID-19.
"Стосуються вони як військових, так і цивільних громадян котрі проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей. Контролюватиметься обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також, виконання, в умовах карантину, правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту", - пояснили у штабі.
Зазначається, що в умовах карантинних обмежень функціонуватимуть і контрольні пункти в'їзду/виїзду, які від сьогодні, 1 вересня, перейшли на осінній режим роботи. "Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 07.00 до 18.30", - прояснили у штабі.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ зафіксували обмеження в переміщенні людей через КПВВ на Донбасі.