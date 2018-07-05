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ООС: боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 19 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий четверо наших защитников получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установлено перемирие. Сепаратисты вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовали вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями.

Боевики 19 раз прибегли к огня по нашим позициям, из которых 2 раза из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где сепаратисты применяли 82-мм миномет, вооружения БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловка были обстреляны из автоматического гранатомета.

За прошедшие сутки боевики также проявили себя на Светлодарск направлении. Там наши позиции обстреливались с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий врага два наши защитника получили ранения.

“На Горловском направлении враг применил по защитниках зайцев и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы. Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся очередных средств заставил противника с потерями отступить. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 — были ранены. Вместе с тем, вследствие активных действий врага ранения получили два украин ских военнослужащих. На Донецком направлении враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Огневое воздействию подверглись защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловка”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

На Мариупольском направлении боевики продолжили провокационные действия, пытаясь заставить наших военнослужащих открыть огонь. В районе населенного пункта Талаковка сепаратисты открывали огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции у Водяного, Павлополь, Лебединского и Широкино.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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