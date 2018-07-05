ООС: бойовики 19 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій четверо наших захисників отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Сепаратисти вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
Бойовики 19 разів вдалися до вогню по наших позиціях, з яких 2 рази із важкого озброєння.
На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де сепаратисти застосовували 82-мм міномет, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети, а захисники Причепилівки були обстріляні із автоматичного гранатомета.
Минулої доби бойовики також проявили себе на Світлодарському напрямку. Там наші позиції обстрілювалися із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок активних дій ворога два наші захисники отримали поранення.
"На Горлівському напрямку ворог застосував по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що стало прикриттям дій ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Завдяки правильній організації оборони наміри ворога були розкриті. Вогонь із наявних чергових засобів змусив противника із втратами відступити. Один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 – були поранені. Разом з тим, унаслідок активних дій ворога поранення отримали два українських військовослужбовці. На Донецькому напрямку ворог проявив активність, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Невельського та Новомихайлівки", - йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.
На Маріупольському напрямку бойовики продовжили провокативні дії, намагаючись змусити наших військовослужбовців відкрити вогонь у відповідь. У районі населеного пункту Талаківка сепаратисти відкривали вогонь із 120-мм міномету та ручних протитанкових гранатометів. Також під обстрілами перебували наші позиції біля Водяного, Павлополя, Лебединського та Широкиного.