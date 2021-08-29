ООС: боевики 18 раз нарушили "режим тишины", пострадали 10 военных

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КИЕВ. 29 августа. УНН. За прошедшие сутки, 28 августа, зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Неподалеку от Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Майского российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Майское с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение.

Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 — боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников — удовлетворительное.

Наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск заставило врага прекратить огневую активность.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

За текущие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Украинские Национальные Новости

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