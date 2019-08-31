ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. 30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскоми соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс служба штаба ООС, передает УНН.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- шесть раз неподалеку от Водяного — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперской и стрелкового оружия;
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- вблизи Новотроицкого — из крупнокалиберных пулеметов;
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- неподалеку от Троицкого — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- рядом с Лебединским — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм;
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- около Марьинки — с подствольных гранатометов;
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- вблизи Новомихайловки — с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 6 обстрел позиций Объединенных сил:
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- вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем;
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- в районе Золотого-4 — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
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- неподалеку от Новолуганского — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Майорска — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи Станицы Луганской — из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новозвановки — с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один — получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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- В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем;
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- В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Зайцевого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием.