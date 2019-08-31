ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:



шесть раз неподалеку от Водяного — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперской и стрелкового оружия;



вблизи Новотроицкого — из крупнокалиберных пулеметов;



неподалеку от Троицкого — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



рядом с Лебединским — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм;



около Марьинки — с подствольных гранатометов;



вблизи Новомихайловки — с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 6 обстрел позиций Объединенных сил:



вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем;



в районе Золотого-4 — из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;



неподалеку от Новолуганского — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



неподалеку от Майорска — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



вблизи Станицы Луганской — из стрелкового оружия;



неподалеку от Новозвановки — с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.



Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один — получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем;



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Зайцевого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием.