У районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Донецькій області виявлено місце протиправного зберігання зброї та боєприпасів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Зі схованки, облаштованої у дренажному каналі біля перехрестя доріг на ділянці траси Павлопіль-Федорівка, правоохоронці вилучили протитанкову керовану ракету, гранатометний постріл ВОГ-25, гранати Ф-1 та РГД-5, а також понад п’ятсот набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45 мм.
За попередньою інформацією, виявлені засоби ураження були раніше приховані учасниками незаконних збройних формувань для вчинення диверсій, зокрема проти українських військових підрозділів.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, на Донеччині, неподалік КПВВ "Гнутове", прикордонники виявили заховану зброю.