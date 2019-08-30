В районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием

Из тайника, обустроенного в дренажном канале у перекрестка дорог на участке трассы Павлополь-Федоровка, правоохранители изъяли противотанковую управляемую ракету, гранатометный выстрел ВОГ-25, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также более пятисот патронов к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.

По предварительной информации, обнаруженные средства поражения были ранее скрыты участниками незаконных вооруженных формирований для совершения диверсий, в частности против украинских военных подразделений.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, в Донецкой области, неподалеку от КПВВ "Гнутово", пограничники обнаружили спрятанное оружие.