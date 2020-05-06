ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе и участок разведения

КИЕВ. 6 мая. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.