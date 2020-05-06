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ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе и участок разведения

Киев • УНН

 • 10790 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе и участок разведения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг:

  • Утром из 82 мм минометов и ночью из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Невельского.
  • По окрестностям Богдановки противник вел огонь дважды. К вечеру российские оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а с наступлением темноты выпустили по нашим позициям 14 мин 82-го калибра.
  • У Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На все обстрелы наших позиций подразделения Объединенных сил дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", - сообщили в штабе.

Добавляется, что кроме этого вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

"По нашим военнослужащим, которые выполняют задачи близ Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники дважды открывали огонь - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Защитников Крымского враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитниках населенного пункта Южное противник дважды открывал огонь - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов", - сообщили военнослужащие.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и один - боевое травмирования", - сообщили в штабе.

Отмечается, что по данным разведки, 5 мая украинские военнослужащие ранили менее двух российских оккупантов.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Авдеевки. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились", - сообщили в штабе ООС, и добавили, что за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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