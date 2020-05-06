Бойовики обстріляли позиції ООС: двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У вівторок російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з Авдіївкою, Оріховим та у ділянці розведення №3 Богданівка-Петрівське. Про це пізно ввечері 5 травня повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.
“Так, неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю”, — повідомили військові.
Зокрема, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. “Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що постраждалих воїнів оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.
“Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися — вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників”, — повідомили військовослужбовці.
Зокрема, пізніше у штабі повідомили, що збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм.
"Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - резюмували у штабі.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що бойовики активізували підготовку для проведення ротації “передових підрозділів”.