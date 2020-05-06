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Боевики обстреляли позиции ООС: двое раненых

Киев • УНН

 • 9704 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Во вторник российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил возле Авдеевки, Орехово и в области разведения №3 Богдановка-Петровское. Об этом поздно вечером 5 мая сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

Боевики обстреляли позиции ООС: двое раненых

“Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие”, — сообщили военные.

В частности, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. “В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирования”, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

“Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались — огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников”, — сообщили военнослужащие.

В частности, позже в штабе сообщили, что вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

“Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, — резюмировали в штабе.

Напомним, ранее разведка сообщила, что боевики активизировали подготовку для проведения ротации “передовых подразделений”.

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