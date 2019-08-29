ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 29879 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 59017 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121662 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122709 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126211 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128796 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152986 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151005 просмотра

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ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 9738 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. 28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Лебединского — из стрелкового оружия;
  • неподалеку от Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов;
  • четыре раза вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Широкино — с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Новолуганского — применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие,
  • в районе Зайцевого — запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • вблизи Новотошковского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Южного — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В одном из случаев, в 12.25 ч., Совершил обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора “Горловка — Бахмут”, представлявшего угрозу мирному населению и персонала, который находился на КПВВ “Майорское”, в результате чего КПВВ закрыли.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

  • вблизи Марьинки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

  • неподалеку зайцев — из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • вблизи Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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