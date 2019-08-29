ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. 28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- вблизи Лебединского — из стрелкового оружия;
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- неподалеку от Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов;
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- четыре раза вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Широкино — с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- вблизи Новолуганского — применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие,
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- в районе Зайцевого — запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
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- вблизи Новотошковского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Южного — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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- Вблизи Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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В одном из случаев, в 12.25 ч., Совершил обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора “Горловка — Бахмут”, представлявшего угрозу мирному населению и персонала, который находился на КПВВ “Майорское”, в результате чего КПВВ закрыли.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- вблизи Марьинки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:
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- неподалеку зайцев — из вооружения БМП и стрелкового оружия;
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- вблизи Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы.