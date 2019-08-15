ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Из них дважды - из запрещенного минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:
неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новолуганского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм;
в районе Зайцевого - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;
вблизи Хутора Вольного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, в оккупированном Алчевске наблюдатели видели очередь с "паспортами" ЛНР ".