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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 29798 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58980 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121654 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132177 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122704 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128793 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152986 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 14417 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Из них дважды - из запрещенного минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:

неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новолуганского - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм;
в районе Зайцевого - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;
вблизи Хутора Вольного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в оккупированном Алчевске наблюдатели видели очередь с "паспортами" ЛНР ".

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