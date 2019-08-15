ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. 14 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
З них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:
неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі в районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм;
в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів;
поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, в окупованому Алчевську спостерігачі бачили чергу із “паспортами “ЛНР”.