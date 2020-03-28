ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. 27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
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- Вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.
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- По защитникам Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
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- Неподалеку Водяного враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановка — из крупнокалиберных пулеметов.
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- В районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Старогнатовка — из автоматического станкового гранатомета. Огнем подразделения Объединенных сил прекратили все вооруженные провокации противника.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.
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- Рядом с населенным пунктом Мироновский противник совершил два обстрела из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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- Неподалеку Луганского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Троицкого враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.
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Вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска осуществили два обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а вблизи Опытного — автоматический станковый гранатомет.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.