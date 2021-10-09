ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня. За прошедшие сутки, 8 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорская вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.

У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды совершили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

" Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое“, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ситуация от начала суток

По Состоянию на 7 часов утра, 9 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению”, — резюмировали военные.

Напомним

С начала года СБУ задержала девять боевиков на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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