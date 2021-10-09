ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Нагадаємо
З початку року СБУ затримала дев’ять бойовиків на Донбасі.
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.
Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — важкий”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 9 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — резюмували військові.
Нагадаємо
З початку року СБУ затримала дев’ять бойовиків на Донбасі.