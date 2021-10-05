З початку року СБУ затримала дев'ять бойовиків на Донбасі

Цитата

“СБУ проводить системну роботу із запобігання та нейтралізації загроз державній безпеці на сході України. З початку року поблизу лінії розмежування затримано 9 бойовиків так званих „Л/ДНР“. Зловмисники причетні до обстрілів позицій українських військових”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що співробітники СБУ встановили місцезнаходження 53-х ворожих схронів, з яких вилучено сотні кг вибухівки.

За оперативними даними, тайники облаштували учасники угруповань бойовиків для вчинення диверсій на території регіону.

Також викрито 190 інтернет-агентів, які діяли в інтересах спецслужб РФ. Зловмисники закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності України.

Доповнення

Правоохоронці затримали бойовика “ЛНР”, який 2014 року брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.