З початку року СБУ затримала дев'ять бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. З початку року поблизу лінії розмежування було затримано 9 бойовиків так званих “Л/ДНР”, які причетні до обстрілів позицій українських військових. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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“СБУ проводить системну роботу із запобігання та нейтралізації загроз державній безпеці на сході України. З початку року поблизу лінії розмежування затримано 9 бойовиків так званих „Л/ДНР“. Зловмисники причетні до обстрілів позицій українських військових”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що співробітники СБУ встановили місцезнаходження 53-х ворожих схронів, з яких вилучено сотні кг вибухівки.
За оперативними даними, тайники облаштували учасники угруповань бойовиків для вчинення диверсій на території регіону.
Також викрито 190 інтернет-агентів, які діяли в інтересах спецслужб РФ. Зловмисники закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності України.
Доповнення
Правоохоронці затримали бойовика “ЛНР”, який 2014 року брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.