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С начала года СБУ задержала девять боевиков на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. С начала года у линии разграничения были задержаны 9 боевиков так называемых "Л/ДНР", причастных к обстрелам позиций украинских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

"СБУ проводит системную работу по предупреждению и нейтрализации угроз государственной безопасности на востоке Украины. С начала года у линии разграничения задержаны 9 боевиков так называемых "Л/ДНР". Злоумышленники имеют отношение к обстрелам позиций украинских военных", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сотрудники СБУ установили местонахождение 53-х вражеских схронов, из которых изъято сотни кг взрывчатки.

По оперативным данным, тайники обустроили участники группировок боевиков для совершения диверсий на территории региона.

Также разоблачены 190 интернет-агентов, действовавших в интересах спецслужб РФ. Злоумышленники призвали к захвату государственной власти и нарушение территориальной целостности Украины.

Дополнение

Правоохранители задержали боевика "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

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