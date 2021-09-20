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Штурмував будівлю СБУ в Луганську: затримано бойовика "ЛНР"

Штурмував будівлю СБУ в Луганську: затримано бойовика "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Правоохоронці затримали бойовика "ЛНР", який 2014 року брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.

Деталі

Встановили, що житель Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом із іншими бойовиками він, за даними СБУ, зламував двері службових приміщень управління. За завданням ватажків, як вказано, зловмисник шукав документи, грабував та знищував техніку й інші матеріальні цінності, які були в будівлі СБУ.

Після штурму бойовик, за повідомленням СБУ, чергував на барикадах і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім здійснював "службу" на блокпості біля Станиці Луганської, перевіряв документи, речі та транспортні засоби громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, додали у спецслужбі.

Через конфлікт із іншими бойовиками та ватажками угруповання, чоловік, як вказано, повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.

Бойовика затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. За участь у незаконних збройних формуваннях чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луганській області група співробітників СБУ потрапила під обстріл бойовиків

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