У Луганській області група співробітників СБУ потрапила під обстріл бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Луганській області бойовики обстріляли оперативно-слідчу групу СБУ. Стріляли із заборонених “Мінськими угодами” великокаліберних мінометів. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
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“Оперативно-слідча група СБУ, яка працювала біля лінії зіткнення на Луганщині, потрапила під обстріл бойовиків „ЛНР“. Співробітників спецслужби „накрило вогнем“ під час роботи в Трьохізбенці. Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених “Мінськими угодами” великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.
Зазначається, що наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.
У СБУ нагадали, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.
Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.
“Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки) триває під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури”, — інформує СБУ.
Доповнення
Протягом минулої доби, 8 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових було поранено.