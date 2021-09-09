ООС: бойовики 11 разів порушували “режим тиші”, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових було поранено. Про це УНН інформують у штабі ООС.
Деталі
У напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Ширкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка.
Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщинв зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості.
Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо
За добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад півтори тисячі порушень “режиму тиші”.