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Штурмовал здание СБУ в Луганске: задержан боевик "ЛНР"

Штурмовал здание СБУ в Луганске: задержан боевик "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 27592 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Правоохранители задержали боевика "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.

Детали

Установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей злоумышленник, как указанно, искал документы, грабил и уничтожал технику и другие материальные ценности, которые были в здании СБУ.

После штурма боевик, по сообщению СБУ, дежурил на баррикадах и обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченное здание. Затем совершал "службу" на блокпосту у Станицы Луганской, проверял документы, вещи и транспортные средства граждан, которые пересекали мост через Северский Донец, добавили в спецслужбе.

Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки, мужчина, как отмечается, вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганской области.

Боевика задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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