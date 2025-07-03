ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" отвергло причастность компании к уголовному производству, связанному с закупкой для военной авиации

ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" не является стороной уголовного производства, связанного с закупкой шин для военной авиации, в котором фигурирует ее руководитель Дмитрий Пархисенко. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы предприятия, пишет УНН.

ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" не является стороной данного уголовного производства, не принимало участия в государственных закупках, о которых идет речь в данном уголовном производстве, то есть не имеет никакого отношения к обстоятельствам этих событий. Как руководитель компании, я категорически отрицаю любые попытки связать деятельность ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" с этим делом. Уведомление о подозрении вручено мне, как физическому лицу, а не как должностному лицу, действовавшему от имени ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" – цитирует пресс-служба компании Дмитрия Пархисенко.

Учитывая чувствительность ситуации, в пресс-службе также призвали все заинтересованные стороны воздержаться от распространения непроверенной информации и подчеркнули, что предприятие ежедневно выполняет критически важные задачи для обеспечения боеспособности украинской военной авиации, в частности, реализуя сложнейшие технические решения в сфере ремонта, модернизации и технического сопровождения авиационной техники.

Дмитрий Пархисенко подчеркнул, что лично не имел и не мог иметь никакого влияния на проведение тендерных процедур, определение их результатов или формирование ценовых предложений участников, фигурирующих в деле.