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ТОВ "МС АВІА-ГРЕЙД" відкинула причетність компанії до кримінального провадження, пов’язаного із закупівлею для військової авіації

Київ • УНН

 • 214 перегляди

ТОВ "МС АВІА-ГРЕЙД" заявляє, що не є стороною кримінального провадження щодо закупівлі шин для військової авіації. Керівник Дмитро Пархісенко підкреслює, що підозра вручена йому як фізичній особі, а не як посадовій особі компанії.

ТОВ "МС АВІА-ГРЕЙД" відкинула причетність компанії до кримінального провадження, пов’язаного із закупівлею для військової авіації

ТОВ "МС АВІА-ГРЕЙД" не є стороною кримінального провадження, пов’язаного із закупівлею шин для військової авіації, у якому фігурує її керівник Дмитро Пархісенко. Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби підприємства, пише УНН.

ТОВ "МС АВІА-ГРЕЙД" не є стороною даного кримінального провадження, не приймало участі у державних закупівлях про які йдеться в даному кримінальному провадженні, тобто не має жодного відношення до обставин цих подій. Як керівник компанії, я категорично заперечую будь-які спроби пов’язати діяльність ТОВ "МС АВІА-ГРЕЙД" із цією справою. Повідомлення про підозру вручено мені, як фізичній особі, а не як посадовій особі яка діяла від імені ТОВ "МС АВІА-ГРЕЙД" 

– цитує пресслужба компанії Дмитра Пархісенка.

З огляду на чутливість ситуації у пресслужбі також закликали усі зацікавлені сторони утриматися від поширення неперевіреної інформації та наголосили, що підприємство щоденно виконує  критично важливі завдання для забезпечення боєздатності української військової авіації, зокрема реалізовуючи найскладніші технічні рішення у сфері ремонту, модернізації та технічного супроводу авіаційної техніки.

Дмитро Пархісенко підкреслив, що особисто не мав і не міг мати жодного впливу на проведення тендерних процедур, визначення їхніх результатів або формування цінових пропозицій учасників, які фігурують у справі.

Я та мої представники відкриті до конструктивної співпраці з метою встановлення істинних обставин справи. Переконаний, що лише факти, підтверджені доказами, мають бути основою для будь-яких висновків чи обвинувачень 

– підсумував у зверненні Дмитро Пархісенко.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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