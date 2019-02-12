ООН собирает миллиард долларов для помощи пострадавшим от катаклизмов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вследствие военных конфликтов и климатических изменений в мире растет количество голодающих, на помощь которым Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) собирает 940 млн долларов. Помощь планируют предоставить 32 млн занятых в сельском хозяйстве с более чем 30 стран, передает УНН со ссылкой на Новости ООН.
В отличие от многих других гуманитарных учреждений, просто предоставляют людям продукты ФАО помогает крестьянам улучшать производительность труда, повышать пищевую ценность продукции, противостоять катаклизмам и тому подобное.
ФАО также обеспечивает крестьян семенами, инструментами, удобрениями, кормами для животных, а также организует учебные курсы в странах, переживающих природные катаклизмы или военные конфликты.
В первую очередь помощь планируют предоставить крестьянам Йемена, Сирии и Сомали. Совокупно ее получают более 15 млн занятых в сельском хозяйстве людей.
Как сообщал УНН, по данным ФАО индекс доходности производства молока в Украине упал в 2018 году на 14%.