ООН збирає мільярд доларів для допомоги постраждалим від катаклізмів

Навідміну від багатьох інших гуманітарних установ, що просто надають людям харчі, ФАО допомогає селянам покращувати продуктивність праці, підвищувати харчову цінність продукції, протистояти катаклізмам тощо.

ФАО також забезпечує селян насінням, інструментами, добривами, кормами для тварин, а також організує навчальні курси в країнах, що переживають природні катаклізми чи військові конфлікти.

В першу чергу допомогу планують надати селянам Йемену, Сирії та Сомалі. Сукупно її отримують понад 15 млн зайнятих у сільскому господарстві людей.

Як повідомляв УНН, за даними ФАО індекс прибутковості виробництва молока в Україні впав у 2018 році на 14%.