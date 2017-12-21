ООН осудила признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 21 декабря, поддержала резолюцию, в которой призвала США отменить признание Иерусалима столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"За" документ проголосовали представители 128 стран мира, среди них и Германия.
"Против" проголосовали 9 стран. Еще 35 воздержались, а представители 21 страны вообще не приняли участия в голосовании, передает информагентство AP.
Напомним, президент США Дональд Трамп в среду пригрозил, что уменьшит финансовую помощь странам, которые проголосуют за резолюцию ООН.
Как сообщал УНН, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству начать подготовку к переносу туда посольства, которое ранее было в Тель-Авиве.