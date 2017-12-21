ООН засудила визнання Єрусалима столицею Ізраїлю з боку США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН у четвер, 21 грудня, підтримала резолюцію, в якій закликала США скасувати визнання Єрусалима столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"За" документ проголосували представники 128 країн світу, серед них і Німеччина.
"Проти" проголосували 9 держав. Ще 35 утрималися, а представники 21 країни взагалі не взяли участі в голосуванні, передає інформагенція AP.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу пригрозив, що зменшить фінансову допомогу країнам, які проголосують за резолюцію ООН.
Як повідомляв УНН, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив уряду почати підготовку до перенесення туди посольства, яке раніше було в Тель-Авіві.