ООН зафиксировала смерть заключенного, задержанного в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Организация Объединенных Наций зафиксировала смерть заключенного, задержанного на территории оккупированного Крыма. Об этом во время брифинга сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает УНН.
"Мы обеспокоены нарушением прав человека в Крыму, в частности отношением к задержанным лицам. Власть в Крыму прибегает к принудительному получению признаний путем пыток и жестокого обращения. Заключенных принудительно перевозят на территорию РФ, где мы задокументировали случаи отказа в медицинской помощи и по крайней мере одну смерть одного задержанного", - отметила Ф.Фрейзер.
Как сообщал УНН, за период январь-июнь 2016 года при оккупационной власти в Крыму три крымских татарина погибли, еще пятеро пропали без вести.