ООН зафиксировала смерть заключенного, задержанного в Крыму

"Мы обеспокоены нарушением прав человека в Крыму, в частности отношением к задержанным лицам. Власть в Крыму прибегает к принудительному получению признаний путем пыток и жестокого обращения. Заключенных принудительно перевозят на территорию РФ, где мы задокументировали случаи отказа в медицинской помощи и по крайней мере одну смерть одного задержанного", - отметила Ф.Фрейзер.

Как сообщал УНН, за период январь-июнь 2016 года при оккупационной власти в Крыму три крымских татарина погибли, еще пятеро пропали без вести.