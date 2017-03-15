ООН зафіксувала смерть ув’язненого, якого затримали у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Організація Об’єднаних Націй зафіксувала смерть ув’язненого, затриманого на території окупованого Криму. Про це під час брифінгу повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.
“Ми занепокоєні порушенням прав людини в Криму, зокрема ставленням до затриманих осіб. Влада в Криму вдається до примусового отримання зізнань шляхом катувань і жорстокого поводження. Ув’язнених примусово перевозять на територію РФ, де ми задокументували випадки відмови в медичній допомозі та принаймні одну смерть одного затриманого”, — зазначила Ф.Фрейзер.
Як повідомляв УНН, за період січень-червень 2016 року за окупаційної влади в Криму три кримських татарина загинули, ще п’ятеро зникли безвісти.