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ООН зафиксировала первый масштабный голод из-за изменения климата

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. На юге Мадагаскара зафиксирован первый случай масштабного голода из-за глобальных изменений климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.

ООН зафиксировала первый масштабный голод из-за изменения климата

Детали

Сообщают, что вспышка голода на юге Мадагаскара — первая и, возможно, единственная, которая возникла вследствие изменений климата.

По словам заместителя директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на Мадагаскаре Ардуино Мангоне, в других странах вспышки голода связаны с военными конфликтами. В частности, он выделил случаи в Йемене, Южном Судане и Эфиопии.

“Есть несколько острых явлений, таких как засухи в течение последних пяти лет, песчаные бури, вероятно, вызванные эрозией почвы и обезлесением в течение последних 20-30 лет, и, конечно, последствия Covid-19”, — добавил Мангони.

Юг Мадагаскара пострадал от сильнейшей засухи за последние 40 лет. Один из представителей ВПП рассказал, что никогда раньше на видел детей в таком состоянии.

“Действительно кожа да кости. Я работал в нескольких странах континента, в частности в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Дарфуре, но никогда не видел детей в такой ситуации”, — отметил он.

Люди также исчерпали свои обычные методы выживания, такие как продажа кухонной утвари.

“У нас высокие цены, огромная инфляция, особенно цены на пищевые продукты и воду. Кроме того, мы беззащитны перед „дахало“ — бандитами, которые разрушают территорию”, — говорится в сообщении.

По данным ВПП, примерно 500 тысяч детей в возрасте до пяти лет недоедают. Прогнозируют, что 110 тысяч из них будет серьезно недоедать до апреля 2022 года.

Чтобы помочь жителям южных регионов Мадагаскара, ВПП уже расширила программы рациона и питания. Для оказания этой экстренной помощи в течение следующих шести месяцев агентство запросило 69 миллионов долларов.

Напомним

В Афганистане голодная смерть угрожает 22,8 млн жителям. Два месяца назад от голода страдало 14 млн афганцев.

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