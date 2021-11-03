ООН зафіксувала перший масштабний голод через зміни клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На півдні Мадагаскару зафіксовано перший випадок масштабного голоду через глобальні зміни клімату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ООН.
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Повідомляють, що спалах голоду на півдні Мадагаскару — перший та, можливо, єдиний, який виник унаслідок змін клімату.
За словами заступника директора Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН на Мадагаскарі Ардуїно Мангоні, в інших країнах спалахи голоду пов’язані з воєнними конфліктами. Зокрема, він виділив випадки в Ємені, Південному Судані та Ефіопії.
“Маємо кілька гострих явищ, такі як засухи протягом останніх п’яти років, піщані бурі, ймовірно, спричинені ерозією ґрунту та збезлісенням протягом останніх 20-30 років, і, звичайно, наслідки Covid-19”, — додав Мангоні.
Південь Мадагаскару постраждав від найсильнішої засухи за останні 40 років. Один із представників ВПП розповів, що ніколи раніше на бачив дітей у такому стані.
“Справді шкіра та кістки. Я працював у кількох країнах континенту, зокрема в Демократичній Республіці Конго, Центральноафриканській Республіці, Дарфурі, але ніколи не бачив дітей у такій ситуації”, — зазначив він.
Люди також вичерпали свої звичайні методи виживання, такі як продаж кухонного начиння.
“У нас високі ціни, величезна інфляція, особливо ціни на харчові продукти та воду. Окрім того, ми незахищені перед „дахало“ — бандитами, які руйнують територію”, — ідеться у повідомленні.
За даними ВПП, приблизно 500 тисяч дітей віком до п’яти років недоїдають. Прогнозують, що 110 тисяч із них серйозно недоїдатимуть до квітня 2022 року.
Щоб допомогти жителям південних районів Мадагаскару, ВПП уже розширила програми раціону та харчування. Для надання цієї екстреної допомоги протягом наступних шести місяців агенство запросило 69 мільйонів доларів.
Нагадаємо
В Афганістані голодна смерть загрожує 22,8 млн жителям. Два місяці тому від голоду потерпало 14 млн афганців.